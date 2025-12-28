Hafif Kar Yağışlı -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 28.12.2025 00:42

Plastik poşet fiyatı 1 lira olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.

Plastik poşet fiyatı 1 lira olacak

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

2,8 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

ETİKETLER
Plastik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Denizlerden ve iç sulardan 360 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
TRT Dinle, 2025’in en çok dinlenen parçalarını bir araya getirdi
00:59
Satranç oyununa dair en çok merak edilenler Ebeveyn Akademisi’nde
00:50
Cevdet Yılmaz: Bu tören, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir
00:39
İletişim Başkanı Duran'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
00:28
Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi
00:13
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
FOTO FOKUS
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ