Hafif Kar Yağışlı -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.12.2025 00:25

Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde hayata geçirilen Milli Banliyö Seti (GAZİRAY) Projesi kapsamında kullanılan yerli ve milli tren setlerinin 6'ncısı kente getirildi.

Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sakarya'da üretilen, her ayrıntısında yerli tasarım unsurları barındıran banliyö tren seti, kontrol ve test aşamalarının tamamlanmasının ardından GAZİRAY hattında hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamada, yüzde yüz yerli ve milli motorlu elektrikli tren setlerinin 90 kilometre işletme hızına ulaşabildiği, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin kişilik taşıma kapasitesi bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İç tasarımıyla yerli motifler yansıtan tren setlerinin, vagon dış yüzeyinde kullanılan baklava sarısı renk ise yapılan anket sonucunda Gazianteplilerin oylarıyla belirlendi. Toplam 32 vagondan oluşan 8 setin tamamının hizmete girmesiyle, GAZİRAY'ın taşıma kapasitesi artırılarak günlük yolcu sayısının önemli ölçüde yükselmesi hedefleniyor. Türkiye'nin önemli demiryolu projelerinden biri olan GAZİRAY, Gaziantep'in kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edildi. Şehir içi raylı sistemin modernizasyonunu sağlamak üzere planlanan projede, elektrikli sistem tercih edilerek çevresel sürdürülebilirlik de ön planda tutuldu."

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:13
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
00:18
İsrail'in Somaliland kararına art arda tepki geldi
00:23
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi
23:13
Siirt-Bitlis kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
21:08
Yediemin depolarında bekleyen atıl durumdaki 17 bin 47 mal ekonomiye kazandırıldı
20:35
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ