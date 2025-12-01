Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sakarya'da üretilen, her ayrıntısında yerli tasarım unsurları barındıran banliyö tren seti, kontrol ve test aşamalarının tamamlanmasının ardından GAZİRAY hattında hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamada, yüzde yüz yerli ve milli motorlu elektrikli tren setlerinin 90 kilometre işletme hızına ulaşabildiği, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin kişilik taşıma kapasitesi bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İç tasarımıyla yerli motifler yansıtan tren setlerinin, vagon dış yüzeyinde kullanılan baklava sarısı renk ise yapılan anket sonucunda Gazianteplilerin oylarıyla belirlendi. Toplam 32 vagondan oluşan 8 setin tamamının hizmete girmesiyle, GAZİRAY'ın taşıma kapasitesi artırılarak günlük yolcu sayısının önemli ölçüde yükselmesi hedefleniyor. Türkiye'nin önemli demiryolu projelerinden biri olan GAZİRAY, Gaziantep'in kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edildi. Şehir içi raylı sistemin modernizasyonunu sağlamak üzere planlanan projede, elektrikli sistem tercih edilerek çevresel sürdürülebilirlik de ön planda tutuldu."