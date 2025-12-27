Hafif Kar Yağışlı -0.4ºC Ankara
AA 27.12.2025 23:15

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi

Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi
[Fotograf: AA]

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çift yönlü olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Bolu Dağı'nda ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Trafik ekipleri, Kaynaşlı mevkisinde ve Bolu tarafında oluşturulan kontrol noktalarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.

Bolu Kar Yağışı
