Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "AB üyesi devletler, Sofya Operasyonu'nu 6 ay uzatma konusunda uzlaştı ancak gemilerin kullanımının geçici olarak askıya alınması da söz konusu. Gemiler olmadan, Sofya Operasyonu görevini etkin biçimde yerine getiremeyecek" dedi.

Kocijancic, Sofya Operasyonu'nun devam etmesi konusundaki uzlaşının karar haline gelmesi için ay sonuna kadar AB Konseyinde onaylanması gerektiğinin de altını çizdi.

Birlik üyelerinden İtalya kıyılarına getirilen göçmenlerin üye ülkelere dağıtılması konusunda ısrarcı bir tutum sergilerken, kimi zaman da söz konusu gemiler, kurtarılan göçmenleri Avrupa'da bırakacak liman bulmakta güçlük çekiyordu.

Sofya Operasyonu

Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sofya Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için oluşturduğu misyon 2015 yılında, merkezi Roma olarak kurulmuştu.

Kaynak: AA