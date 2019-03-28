ABD'nin Seattle kentinde silahlı bir kişi, 2 motosikletliye ve bir otobüse ateş açtı.
Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i otobüs şoförü 3 kişi yaralandı.
Polis, saldırganın yakalandığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
ABD'nin Seattle kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Seattle kentinde silahlı bir kişi, 2 motosikletliye ve bir otobüse ateş açtı.
Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i otobüs şoförü 3 kişi yaralandı.
Polis, saldırganın yakalandığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber