ABD'nin Seattle kentinde silahlı bir kişi, 2 motosikletliye ve bir otobüse ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i otobüs şoförü 3 kişi yaralandı.

Polis, saldırganın yakalandığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber