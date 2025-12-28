Hafif Kar Yağışlı -1.1ºC Ankara
Çocuk
TRT Haber 28.12.2025 00:51

Satranç oyununa dair en çok merak edilenler Ebeveyn Akademisi’nde

Satranç oyununa dair merak edilen tüm detaylar TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde ele alınıyor. Satranç nasıl oynanır, taşlar nasıl dizilir ve kuralları nelerdir sorularına yanıt veren kapsamlı içerik, çocuklar ve ebeveynler için rehber niteliği taşıyor.

Satranç oyununa dair en çok merak edilenler Ebeveyn Akademisi’nde

İki kişi arasında kare şeklinde bir tahta üzerinde oynanan köklü bir strateji oyunu olan satranç, ülkemizdeki başarılı satranç ustaları sayesinde giderek daha popüler bir oyun haline geliyor. 7’den 70’e her yaş grubunun severek oynadığı ancak genellikle erken yaşlarda oynanmaya başlanan bu zihin sporu, çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, satranç nasıl oynanır sorusuna kapsamlı bir yanıt verdiği yazısı ile satranç diziliminden kurallarına detaylı bir satranç bilgisi sunuyor.

Satranç nasıl oynanır sorusu Ebeveyn Akademisi’nde yanıt buluyor

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi satranç nasıl oynanır sorusuna hazırladığı oldukça detaylı içerik ile yanıt veriyor. Ebeveyn Akademisi’nin hazırladığı yazıda satranç oyununun kuralları, satranç taşlarının nasıl yerleştirildiği ve taşların hareket yönüne dair açıklamalar bulunuyor. Satranç oyununu öğrenmek isteyen çocuklara ve ebeveynlere rehber niteliğindeki bu yazıda her bir satranç taşı tüm özellikleriyle tanıtılıyor ve satranç oyunu tüm incelikleriyle anlatılıyor.

Strateji ve zeka oyunu satrancı keşfedin

Satranç, rakibin şahını kaçamayacağı bir tehditle karşı karşıya bırakarak oyunu sona erdirme amacına dayanan stratejik bir zekâ oyunudur. Oyun süresince taşların etkili karelere konumlandırılması, rakibin hamle alanının daraltılması ve taşlarını oyun dışı bırakarak üstünlük sağlanması hedeflenir. Kuralların ve taş dizilişinin öğrenilmesiyle başlayan bu zihinsel yolculuk, özellikle çocuklarda analitik düşünme, öngörü ve uzun vadeli planlama becerilerini geliştirir.

Çocuklar için eğlenceli ve güvenli bir satranç oyunu

TRT Çocuk, satrancın nasıl oynandığını, kurallarını ve hamlelerini öğrenen çocuklar için keyifle ve güvenle satranç oynayabilecekleri bir oyun platformu sunuyor. Ücretsiz ve reklamsız yapısıyla dikkat çeken TRT Çocuk Satranç, satrancın temel kurallarını öğretirken çocukların mantıksal düşünme, analiz yapma ve strateji geliştirme becerilerini destekliyor.

Farklı zorluk seviyeleriyle her yaşa uygun bir deneyim sunan TRT Çocuk Satranç, Google Play, App Store üzerinden indirilebiliyor veya https://www.trtcocuk.net.tr/oyunlar/satranc adresinden kolayca erişilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
