TRT Dinle, 2025’in en çok dinlenen parçalarını bir araya getirdi

Türkiye’nin zengin ses mirasını dijital dünyaya taşıyan TRT Dinle, binlerce kullanıcının favori adresi olmaya devam ediyor. Müzikten podcast’e, nostaljik radyo tiyatrolarından sürükleyici sesli kitaplara kadar uzanan geniş arşiviyle TRT Dinle şimdi de 2025 yılının en çok dinlenen parçalarını bir araya getirdiği çalma listeleriyle kullanıcılarına kaliteli ve güvenli bir dinleme deneyimi sunuyor.

Zengin içerik dünyası ile müzikseverlerin tercihi TRT Dinle

Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen TRT Dinle, müzik dünyasının ötesine geçerek radyo tiyatrosu, podcast ve sesli kitap gibi farklı kategorilerde kaliteli bir arşiv sunuyor.

Platformda yediden yetmişe herkese hitap eden içerikler bulunurken, özellikle aile ve çocuklar için hazırlanan özel listeler güvenli bir eğlence ortamı sağlıyor. Türkçe ve yabancı dillerdeki eserlerin yanı sıra dünya edebiyatından seçme sesli kitaplar da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Her tarza uygun en çok dinlenen müzikler tek başlıkta toplandı

TRT Dinle, tam 16 farklı başlık altında 2025 yılının en çok dinlenen müziklerini bir araya getirdi. En çok dinlenen müzikler kategorisinde; Türkçe pop, Türkçe rock, Arabesk, Yabancı pop, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, ilahi ve klasik müzik başlıklarda listeler oluşturuldu.

Serdar Ortaç’tan Tarkan’a, Gökhan Türkmen’den Sezen Aksu’ya en çok dinlenen Türkçe pop şarkıları; Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Melihat Gülses gibi duayenlerin icra ettiği en çok dinlenen Türk Sanat Müziği parçaları TRT Dinle üzerinden milyonlarca kez dinlendi.

Türk Halk Müziği’nin en sevilenleri ve en çok dinlenen türküler de belli oldu

TRT Dinle’de hazırlanan özel listelerle Türk Halk Müziği’nin unutulmaz eserleri ve en çok dinlenen türküler dinleyicilerle buluşuyor. Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen türküler, usta sanatçıların yorumlarıyla geniş bir arşiv sunuyor.

TRT Dinle’de 2025 yılında en çok dinlenen türküler arasında Neşet Ertaş’ın en sevilen parçaları, Zara, Gülay Sezer, Nida Ateş, Orhan Hakalmaz gibi usta sanatçıların parçaları yer alıyor.

Manevi huzuru sağlayan en çok dinlenen ilahiler dikkat çekiyor

TRT Dinle, manevi ve ruhsal bir dinginlik sağlayan, dinleyenlere huzur veren ilahileri bir araya getirdiği çalma listeleriyle de kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

En çok dinlenen ilahiler başlığı altında zikir ilahileri, dualar, salavatlar ve ilahiler bulunuyor. Mehmet Kemiksiz, Rıdvan Aydınlı, Rahmi Olcay, Ahmet Şahin, Ahmet Hatipoğlu gibi isimlerin icra ettiği ilahilerin yanı sıra TRT Korosu’nun seslendirdiği parçalar da geçtiğimiz sene ilgiyle dinlendi.

TRT Dinle, kaliteli içerikleri dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor

TRT Dinle, zengin arşivi ve özenle hazırlanan çalma listeleriyle dinleyicilerine kaliteli bir müzik deneyimi sunmaya devam ediyor.

TRT Dinle bilgisayar, telefon veya tablet fark etmeksizin istediğiniz içeriği her yerde dinleme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz indirip üye olabildikleri gibi trtdinle.com üzerinden de TRT Dinle’nin eşsiz arşivine ulaşabiliyor.

İndirip internetsiz dinleme özelliğine de sahip TRT Dinle’de, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş önerilerle kullanıcılara kaliteli bir içerik deneyimi sunuluyor.