Uluslararası Fransız Radyosuna (RFI) konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Tunus Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Libya sınırından kara yoluyla ülkeye girmeye çalışırken yakalanan silahlı 13 Fransız vatandaşının, Fransız istihbarat teşkilatı üyesi olduğunu öne sürdü.

Kaynak aynı zamanda Tunus hükümetinin olaydan duyduğu rahatsızlığı belirtirken, ülkede bazı kentlerin uluslararası istihbarat teşkilatları için üs haline geldiğini savundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı ise, Libya sınırında yakalanan 13 silahlı Fransız’ın diplomat değil istihbaratçı olduğu iddialarını yalanladı.

Bu arada Al Jazeera, Tunus’ta yakalanan Fransızların pasaportlarının fotoğraflarını yayımladı.

Neler olmuştu?

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi basına yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız 24 Avrupa vatandaşının 2 ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığını söylemişti.

Zubeydi, ilk grupta Libya'dan hareket eden 2 botla Tunus kara sularına girdiğini tespit ettiklerini, bottaki 11 diplomatik pasaport taşıyan Avrupa vatandaşını Cerbe Adası'na çıktıklarında silahlarıyla teslim aldıklarını duyurmuştu.

Benzer şekilde diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşının karadan Tunus'a girmeye çalıştığını aktaran Zubeydi, "Tamamı diplomatik pasaport taşıyan 13 Fransız vatandaşı Ras el-Cedir Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Beraberlerinde silah ve mühimmat vardı. İlk başta bunları teslim etmek istemediler. Ancak sonrasında silahsızlanmayı kabul ettiler" diye konuşmuştu.

Ancak Zubeydi, Fransız makamlarının kendilerini bilgilendirdiğine dair bir detay paylaşmamıştı.

UMH, Fransa ile anlaşmaları askıya aldı

Buna karşın, basına yansıyan haberlerin ardından Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya almıştı.

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik askeri operasyonuna destek verdiğini ileri sürmüştü.

"Tunus Şimdi Ağı" isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus'a 75 kilometre uzaklıktaki Garyan kentinde bulunduğunu, "insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını" yazmıştı.

Tunus'ta Arapça yayın yapan Şuruk gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız vatandaşlarının Tunus üzerinden Cezayir'e hareket edeceklerini iddia etmişti.

Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'den bu yana uluslararası ve bölgesel güçlerin açıktan ya da perde arkasından desteğini alan siyasi gruplarla silahlı uzantılarının mücadelesine sahne oluyor.

Kaynak: Al Jazeera, AFP, AA