Avrupa Birliği (AB) Tunus Büyükelçisi Patrice Bergamini, Tunus yönetimi tarafından yakalanan 11 kişinin Libya sınırının izlenmesi ve korunmasına yardımcı olan AB miyonunu korumakla görevli olduğunu söyledi.

Patrice Bergamini, “Trablus’taki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, AB misyonunu korumakla görevli özel korumaları tahliye etme kararı aldık” dedi.

Patrice Bergamini ayrıca Libya'dan yapılacak tahliye başlamadan önce Tunus makamlarına konunun iletildiğini öne sürdü.

Büyükelçi Patrice Bergamini, yanlarında silahlarla yakalanan 13 Fransız vatandaşı ile ilgili ise açıklama yapmadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da açıklama yapmıştı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransızlar tarafından nakledilen silahların, Fransa’nın Libya Büyükelçisi'ni korumakla görevli birliklere ait olduğunu duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca silahlara el konulduğu iddialarını reddetmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, diplomatik pasaport sahibi Fransızların neden kaçak yollardan, yanlarında silah ve mühimmatla Tunus'a girmeye çalıştığını ise açıklamamıştı.

Tunus Savunma Bakanı 13'ü Fransız 24 Avrupalının yakalandığını açıklamıştı

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim Zübeydi dün yaptığı açıklamada, Libya’dan Tunus’a girmeye çalışan ve diplomatik pasaport taşıyan 2 farklı silahlı grubun yakalandığını ve yakalananlardan 13'ünün Fransız vatandaşı olduğunu söylemişti.

Tunus Savunma Bakanı Zübeydi, sınırda yakalanan birinci grubun 2 tekne ile denizden ülkeye girmeye çalıştığını, grubun Avrupa uyruklu 11 kişiden oluştuğunu ve diplomatik pasaport taşıdıklarını belirtmişti.

Savunma Bakanı Zübeydi, yakalanan ikinci grubun ise tamamı Fransız vatandaşı 13 kişiden oluştuğunu ve diplomatik koruma çatısı altında 6 araba ile Tunus’a girmeye çalıştıklarını aktarmıştı.

Savunma Bakanı her 2 grubun da yanlarında silah ve mühimmat olduğunu, bu grupların silah ve mühimmatı teslim etmeyi reddettiklerini ancak silah ve mühimmata el konulduğunu vurgulamıştı.

Fransa, Libya'da Hafter'i destekliyor

Tunus'un güneydoğu komşusu olan Libya'da, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

Başkent Trablus'ta konuşlu ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise karşı operasyon başlatmıştı.

General Hafter’in darbesiyle kurulan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin arkasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Fransa var.

UMH ise, Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve birçok üye ülke tarafından destekleniyor.

Kaynak: AFP