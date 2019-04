Geçtiğimiz yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil eden Netta, Toy şarkısıyla birinci oldu.

İsrail'in yarışmaya ev sahipliği yapmasıyla ilgili tartışmalar ise, final gecesi Netta'nın teşekkür konuşmasında kullandığı o sözlerle başladı:

"Teşekkürler, seneye Kudüs'te görüşürüz."

ABD'nin Washington Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı günlerde, yani Kudüs ile ilgili en sıcak gelişmelerin yaşandığı dönemin ortasında gelen tartışmalı birincilik ve Netta'nın Kudüs vurgusu, gözleri Avrupa Yayın Birliğine (EBU) çevirdi.

Tel Aviv mi Kudüs mü?

Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, yarışma tarihinin en kaotik hazırlık dönemlerinden birine girdi.

EBU ile İsrail devlet televizyonu KAN arasında, yarışmanın hangi şehirde yapılacağına dair haftalar süren görüşmeler yapıldı.

İsrail, yarışmanın Kudüs'te düzenlenmesini istedi. Ancak bazı Avrupa ülkeleri, yarışmanın Kudüs'te yapılması durumunda kararı protesto edeceklerini ve katılmayacaklarını açıkladı. EBU ise KAN'ın Kudüs kararından vazgeçmemesi durumunda ev sahipliğini kaybedebileceğini belirtti.

Süreç devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 62 Filistinlinin şehit edildiği gün, Netta ile bir araya gelip tavuk dansı yaptı.

140 sanatçıdan boykot çağrısı

Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek verdi.

"Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli."

Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail, ev sahipliğini kaybetme endişesi sonucu Kudüs kararından geri adım atarak yarışmanın Tel Aviv'de yapılmasını kabul etti. Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı.

İmaj düzeltme çabasına Madonna desteği

Uluslararası medyalar, İsrail'in Eurovision'u bir imaj düzeltme çabası olarak kullanacağını yazdı.

Hatta 18 Mayıs'taki final gecesinde Madonna'nın sahne alarak 2 şarkı seslendireceği açıklandı. Madonna'nın masrafları ise KAN değil, İsrail asıllı Kanadalı milyarder iş insanı Sylvan Adams tarafından ödenecek.

The Times of Israel gazetesi, İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın Madonna'ya "performans kararını iptal et" çağrısı yaptığını yazdı.

En fazla tepki İzlanda ve İrlanda'dan

İzlanda ve İrlanda'da da, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla Eurovision'un boykot edilmesi için kampanya başlatıldı.

İzlanda devlet televizyonu 18 bin imza toplandığını, bunun da nüfusunun yüzde 4,8'ini oluşturduğunu açıkladı.

İzlanda'yı bu yıl Eurovision'da kendilerini "antikapitalist bir tekno grubu" olarak tanıtan Hatari temsil edecek. Grup üyeleri, "Bu zafer bizi planımıza bir adım daha yaklaştırdı. Yani kapitalizmi yıkmaya" açıklaması ile bir protestonun mesajını da verdi. Ancak kesin bir açıklama yapılmadı.

Eurovision komitesi ise bu açıklamaların ardından herhangi bir protesto olması durumunda ülkenin diskalifiye edilebileceğini hatırlattı.

Şarkılarının ismi ise, “Hatrio Mun Sigra” yani "Nefret kazanacak".

Kaynak: TRT Haber