Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketi, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardı.

Yıl sonuna kadar satılması bekleniyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulundu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildi.

Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.

Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.

Kaynak: AA