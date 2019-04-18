Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 4 ay önce İsveç'in başkenti Stockholm'de varılan anlaşmanın hala uygulanamamasından ''derin endişe'' duyulduğu belirtildi.

Yemen'e yardım çağrısı

Yemen'de taraflara Stockholm anlaşmasının gecikmeksizin uygulanması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların liman kenti Hudeyde'den askerlerini çekme konusunda vardığı uzlaşıdan memnuniyet duyulduğu ve anlaşmanın ikinci aşaması olan askerlerin yeniden konuşlandırılmasının da en kısa sürede uygulanması gerektiği vurgulandı.

Esir değişimi anlaşmasının sonuçlanması için çabaların iki katına çıkarılması gerektiği ifade edilen açıklamada, taraflara sivillerin korunması, uluslararası topluma da dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e yardım çağrısında bulunuldu.

22 milyondan fazla insan yardıma muhtaç

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Kaynak: AA