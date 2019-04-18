Gwadar Komiser Yardımcısı Muhammad Waseem, silahlı kişilerin, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda giden yolcu otobüslerini durdurduğunu ve içindeki yolcuları dışarı çıkardığını söyledi.
Waseem, yolcuların kimliklerini kontrol eden saldırganların 14 kişiyi vurarak öldürdüğünü aktardı.
Güvenlik güçlerinin olay yerine gittiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, "bu alçakça terör eylemini" kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA, TRT Haber