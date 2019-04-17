Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim Zübeydi dün yaptığı açıklamada, Libya’dan Tunus’a girmeye çalışan ve diplomatik pasaport taşıyan iki farklı silahlı grubun yakalandığını ve yakalananlardan 13'ünün Fransız vatandaşı olduğunu söyledi.

Tunus Savunma Bakanı Zübeydi, sınırda yakalanan birinci grubun iki tekne ile denizden ülkeye girmeye çalıştığını, grubun Avrupa uyruklu 11 kişiden oluştuğunu ve diplomatik pasaport taşıdıklarını belirtti.

Savunma Bakanı Zübeydi, yakalanan ikinci grubun ise tamamı Fransız vatandaşı 13 kişiden oluştuğunu ve diplomatik koruma çatısı altında 6 araba ile Tunus’a girmeye çalıştıklarını aktardı.

Savunma Bakanı her iki grubun da yanlarında silah ve mühimmat olduğunu, bu grupların silah ve mühimmatı teslim etmeyi reddettiklerini ancak silah ve mühimmata el konulduğunu vurguladı.

Fransa neden kaçak yollarla girmeye çalıştıklarını açıklamadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Fransızlar tarafından nakledilen silahların, Fransa’nın Libya Büyükelçisi'ni korumakla görevli birliklere ait olduğunu duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca silahlara el konulduğu iddialarını reddetti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, diplomatik pasaport sahibi Fransızların neden kaçak yollardan, yanlarında silah ve mühimmatla Tunus'a girmeye çalıştığını ise açıklamadı.

Fransa Libya'da Hafter'i destekliyor

Tunus'un güneydoğu komşusu olan Libya'da, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

Başkent Trablus'ta konuşlu ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise karşı operasyon başlatmıştı.

General Hafter’in darbesiyle kurulan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin arkasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Fransa var.

UMH ise, Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve birçok üye ülke tarafından destekleniyor.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AFP