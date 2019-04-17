Sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon, 2010 yılında katedralle ilgili 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması yaptı.

ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic'in internet sitesinde yer alan habere göre, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Notre Dame Katedrali, bu dijital kopya sayesinde birebir olarak restore edilebilecek.

Orta Çağ yapılarını lazer tarama teknolojisiyle üç boyutlu şekilde modelleyen Tallon, 2010 yılında Notre Dame Katedrali'nin içindeki ve dışındaki detayları 50 farklı açıdan lazer teknolojisiyle taradı.

Tallon, 5 gün süren tarama çalışmasına ek olarak, üç boyutlu formunu oluşturma amacıyla katedralin yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflarını çekti.

Uzmanlar, Tallon'un çalışmasının Notre Dame Katedrali'nin en ince detayına kadar restore edilmesine imkan sağlayacağını savunuyor.

Kaynak: AA