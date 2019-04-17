Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan "Kırık Minare", 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünün günümüze ulaşan tek mimari yapısı olarak görenleri şaşırtıyor.

Tarihi İpek Yolu ve Kral Yolu üzerinde bulunan köyün, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kalabalık nüfusu ile önemli bir yerleşim yeri olduğu biliniyor.

Osmanlı döneminde de Türkmen köyü olarak kayıtlarda yer alan ve 1801 yılı mayıs ayında çıkan yangında tamamen yok olan Erkmenhisarı köyünde bulunan "Akmescit"in ayakta kalan minaresi, tarlaların ortasında ilginç görünümü ile dikkat çekiyor.

"Restorasyonu noktasında çalışma başlatıldı"

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi "Kırık Minare"nin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2009 yılında tescillenerek koruma altına alındığını söyledi.

Minarenin Selçuklu döneminde yapılan bir caminin günümüze kadar gelen tek bölümü olduğuna değinen Tanır, şöyle konuştu:

"İncelediğimiz kayıtlara göre, minarenin bulunduğu Bolvadin'de o dönemdeki adıyla Erkmenhisarı olan köyde 1801 yılında bir büyük yangın geçiriyor. Tamamen harap olan yerleşim yerindeki köylülerin Erkmenhisarı'nı terkettiğini biliyoruz. Kırık Minare, Selçuklu döneminden kalmasından dolayı bizim için önemli bir kültür varlığıdır. İl Müdürlüğü olarak biz de minarenin turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Minarenin yapımında antik taşlar kullanıldı

Tanır, Kırık Minare'nin bulunduğu bölgenin tarihinden izler taşıyan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Selçuklu eserinin yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilmiş taşların kullanıldığını belirten Tanır, "Kırık Minare'nin dışında orada bir de mescit vardı. Ancak tarihsel süreçte o mescit tamamen ortadan kalkmış. Minarede kullanılan taşlarda, Polybotum Antik Kenti hakkında bilgiler yer alıyor" dedi.

Kaynak: AA