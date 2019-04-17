İstanbul Üniversitesi (İÜ) 1453 Ödül Töreni, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapıldı.

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Yılın Haber Sitesi ödülü www.trthaber.com'a, Yılın Haber Programı ödülü de TRT Haber'de yayınlanan Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı'na verildi.

Sürpriz özel ödüllerin de verildiği törene, öğrencilerin ve medya sektörünün yoğun ilgisi vardı.

Törene sanatçılar, medya mensupları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

47 dalda ödül

Törende, sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne 28 dalda ödül verildi. 1453 Özel Ödülleri ise, 19 daldan kişi ve kuruluşlara dağıtıldı.

Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri Kazananlar Listesi şöyle:

Yılın Haber Sitesi: www.trthaber.com

Yılın Haber Programı: Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı - TRT HABER

Yılın En İyi Kadın Ses Sanatçısı: Hande Ünsal

Yılın En İyi Erkek Ses Sanatçısı: İdo Tatlıses

Yılın Erkek Oyuncusu: Timuçin Esen

Yılın Kadın Oyuncusu: Ayça Ayşin Turan

Yılın Yönetmeni: Can Ulkay

Yılın Dizisi: Hakan Muhafız

Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı (AA)

Yılın Filmi: Müslüm

Yılın Klibi: Alişan Günay Yıldırım - Seni Böyle Sevmediler,

Yılın Radyosu: KRAL FM

Yılın Radyo Programı: Afrikalı Ali (KRAL FM)

Yılın Şovmeni: Hopdedik Ayhan (Radyo Turkuvaz)

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Halil Söyletmez

Yılın Magazin Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Müge Dağıstanlı

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Gülşen Yüksel

Yılın TV Kanalı: CNN TÜRK

Yılın Eğlence Programı: Güldür Güldür Show

Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır

Yılın Müzik Efsanesi: Murat Kekilli

Yılın Sporcusu: Yasemin Adar

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Spor Kulübü: Galatasaray Spor Kulübü

Yılın Spor Yöneticisi: Abdurrahim Albayrak

Yılın Muhabiri: Özge Mayetin (Kanal D)

Yılın Yazarı: Nevzat Tarhan

Yılın Yerel Yönetim Projesi: Esenler Belediyesi – Kültür Kart Alışveriş Portalı

Yılın İş İnsanı: Çekdar Kızmaz (Plus Scorpion)

1453 Özel Ödülleri

Yılın TV Yapımcısı: Acun Ilıcalı (Acun Medya)

Yılın TV Yorumcusu: Semih Öztürk & Murat Özarı (Survivor Ekstra)

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Özel Ödülü: Mustafa Ceceli

Yılın Çıkış Yapan Ses Sanatçısı: Tuğçe Kandemir

Yılın Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı: Sinan Özen

Yılın Sosyal Medya Stratejisti: Doç. Dr. Ali Murat Kırık

Yılın Söz Yazarı: Emir

Yılın TV Yönetmeni: Abdullah Çebi

Yılın Tematik Radyosu: CRI TURK FM

Yılın Akademik Dergisi: Strategic Public Management Journal (Editör: Prof. Dr. Yüksel Demirkaya)

Yılın Reklam Ajansı: CVP Production (Burak Önsoy)

İÜ 1453 Ödülleri

İÜ 1453 Ödülleri, bu yıl 3. kez düzenlendi. Oylama, internet üzerinden yapıldı.

2017'de ilki düzenlenen ödül töreninde birçok ünlü isim yine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüsü’nde 20 bin öğrenciyle buluşmuştu. Törene damga vuran Onur Ödülü ise, Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edilmişti.

2018'de 1453 Ödülleri’nin ikincisi İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapılmıştı. İkinci ödül töreninde de sanat, spor ve medya camiasından kazanan isimler ödüllerini alarak öğrencilerle bir araya gelmişti.

Kaynak: TRT Haber