İstanbul Üniversitesi (İÜ) 1453 Ödül Töreni, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapıldı.
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Yılın Haber Sitesi ödülü www.trthaber.com'a, Yılın Haber Programı ödülü de TRT Haber'de yayınlanan Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı'na verildi.
Sürpriz özel ödüllerin de verildiği törene, öğrencilerin ve medya sektörünün yoğun ilgisi vardı.
Törene sanatçılar, medya mensupları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
47 dalda ödül
Törende, sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne 28 dalda ödül verildi. 1453 Özel Ödülleri ise, 19 daldan kişi ve kuruluşlara dağıtıldı.
Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri Kazananlar Listesi şöyle:
Yılın Haber Sitesi: www.trthaber.com
Yılın Haber Programı: Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı - TRT HABER
Yılın En İyi Kadın Ses Sanatçısı: Hande Ünsal
Yılın En İyi Erkek Ses Sanatçısı: İdo Tatlıses
Yılın Erkek Oyuncusu: Timuçin Esen
Yılın Kadın Oyuncusu: Ayça Ayşin Turan
Yılın Yönetmeni: Can Ulkay
Yılın Dizisi: Hakan Muhafız
Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı (AA)
Yılın Filmi: Müslüm
Yılın Klibi: Alişan Günay Yıldırım - Seni Böyle Sevmediler,
Yılın Radyosu: KRAL FM
Yılın Radyo Programı: Afrikalı Ali (KRAL FM)
Yılın Şovmeni: Hopdedik Ayhan (Radyo Turkuvaz)
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Halil Söyletmez
Yılın Magazin Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Müge Dağıstanlı
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Gülşen Yüksel
Yılın TV Kanalı: CNN TÜRK
Yılın Eğlence Programı: Güldür Güldür Show
Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır
Yılın Müzik Efsanesi: Murat Kekilli
Yılın Sporcusu: Yasemin Adar
Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı
Yılın Spor Kulübü: Galatasaray Spor Kulübü
Yılın Spor Yöneticisi: Abdurrahim Albayrak
Yılın Muhabiri: Özge Mayetin (Kanal D)
Yılın Yazarı: Nevzat Tarhan
Yılın Yerel Yönetim Projesi: Esenler Belediyesi – Kültür Kart Alışveriş Portalı
Yılın İş İnsanı: Çekdar Kızmaz (Plus Scorpion)
1453 Özel Ödülleri
Yılın TV Yapımcısı: Acun Ilıcalı (Acun Medya)
Yılın TV Yorumcusu: Semih Öztürk & Murat Özarı (Survivor Ekstra)
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Özel Ödülü: Mustafa Ceceli
Yılın Çıkış Yapan Ses Sanatçısı: Tuğçe Kandemir
Yılın Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı: Sinan Özen
Yılın Sosyal Medya Stratejisti: Doç. Dr. Ali Murat Kırık
Yılın Söz Yazarı: Emir
Yılın TV Yönetmeni: Abdullah Çebi
Yılın Tematik Radyosu: CRI TURK FM
Yılın Akademik Dergisi: Strategic Public Management Journal (Editör: Prof. Dr. Yüksel Demirkaya)
Yılın Reklam Ajansı: CVP Production (Burak Önsoy)
İÜ 1453 Ödülleri
İÜ 1453 Ödülleri, bu yıl 3. kez düzenlendi. Oylama, internet üzerinden yapıldı.
2017'de ilki düzenlenen ödül töreninde birçok ünlü isim yine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüsü’nde 20 bin öğrenciyle buluşmuştu. Törene damga vuran Onur Ödülü ise, Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edilmişti.
2018'de 1453 Ödülleri’nin ikincisi İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapılmıştı. İkinci ödül töreninde de sanat, spor ve medya camiasından kazanan isimler ödüllerini alarak öğrencilerle bir araya gelmişti.
Kaynak: TRT Haber