İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri'nin kazananlar listesi belli oldu.
Ödüller 16 Nisan'da dağıtılacak
İÜ 1453 Ödülleri’nin üçüncüsü için yapılan oylama sonuçlandı. Kazananlar ödüllerini 16 Nisan Salı günü İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle alacak.
Yılın Haber Sitesi www.trthaber.com olurken, Yılın Haber Programı da TRT Haber'de yayınlanan Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı oldu.
Sürpriz özel ödüllerin de verileceği tören öğrencilerin ve medya sektörünün yoğun ilgisine sahne olacak.
47 daldan ödül dağıtılacak
Sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne toplam 28 dalda ödül verilecek. 1453 Özel Ödülleri ise 19 daldan kişi ve kuruluşlara dağıtılacak.
Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri Kazananlar Listesi
Yılın Haber Sitesi: www.trthaber.com
Yılın Haber Programı: Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı – TRT HABER
Yılın En İyi Kadın Ses Sanatçısı: Hande Ünsal
Yılın En İyi Erkek Ses Sanatçısı: İdo Tatlıses
Yılın Erkek Oyuncusu: Timuçin Esen
Yılın Kadın Oyuncusu: Ayça Ayşin Turan
Yılın Yönetmeni: Can Ulkay
Yılın Dizisi: Hakan Muhafız
Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı (AA)
Yılın Filmi: Müslüm
Yılın Klibi: Sinan Akçıl – (Seni Böyle Sevmediler)
Alişan Günay Yıldırım – (Seni Böyle Sevmediler)
Yılın Radyosu: KRAL FM
Yılın Radyo Programı: Afrikalı Ali (KRAL FM)
Yılın Şovmeni: Hopdedik Ayhan (Radyo Turkuvaz)
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Halil Söyletmez
Yılın Magazin Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Müge Dağıstanlı
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Gülşen Yüksel
Yılın TV Kanalı: CNN TÜRK
Yılın Eğlence Programı: Güldür Güldür Show
Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır
Yılın Müzik Efsanesi: Murat Kekilli
Yılın Sporcusu: Yasemin Adar
Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı
Yılın Spor Kulübü: Galatasaray Spor Kulübü
Yılın Spor Yöneticisi: Abdurrahim Albayrak
Yılın Muhabiri: Özge Mayetin (Kanal D)
Yılın Yazarı: Nevzat Tarhan
Yılın Yerel Yönetim Projesi: Esenler Belediyesi – Kültür Kart Alışveriş Portalı
Yılın İş İnsanı: Çekdar Kızmaz (Plus Scorpion)
1453 Özel Ödülleri
Yılın TV Yapımcısı: Acun Ilıcalı (Acun Medya)
Yılın TV Yorumcusu: Semih Öztürk & Murat Özarı (Survivor Ekstra)
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Özel Ödülü: Mustafa Ceceli
Yılın Çıkış Yapan Ses Sanatçısı: Tuğçe Kandemir
Yılın Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı: Sinan Özen
Yılın Sosyal Medya Stratejisti: Doç. Dr. Ali Murat Kırık
Yılın Söz Yazarı: Emir
Yılın TV Yönetmeni: Abdullah Çebi
Yılın Tematik Radyosu: CRI TURK FM
Yılın Akademik Dergisi: Strategic Public Management Journal (Editör: Prof. Dr. Yüksel Demirkaya)
Yılın Reklam Ajansı: CVP Production (Burak Önsoy)
İÜ 1453 Ödülleri
2017'de ilki düzenlenen ödül töreninde birçok ünlü isim yine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüsü’nde 20 bin öğrenciyle buluştu. Törene damga vuran Onur Ödülü ise Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edildi.
2018'de 1453 Ödülleri’nin ikincisi İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. İkinci ödül töreninde de sanat, spor ve medya camiasından kazanan isimler ödüllerini alarak öğrencilerle bir araya geldi.
Kaynak: TRT Haber