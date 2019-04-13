İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri'nin kazananlar listesi belli oldu.

Ödüller 16 Nisan'da dağıtılacak

İÜ 1453 Ödülleri’nin üçüncüsü için yapılan oylama sonuçlandı. Kazananlar ödüllerini 16 Nisan Salı günü İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle alacak.

Yılın Haber Sitesi www.trthaber.com olurken, Yılın Haber Programı da TRT Haber'de yayınlanan Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı oldu.

Sürpriz özel ödüllerin de verileceği tören öğrencilerin ve medya sektörünün yoğun ilgisine sahne olacak.

47 daldan ödül dağıtılacak

Sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne toplam 28 dalda ödül verilecek. 1453 Özel Ödülleri ise 19 daldan kişi ve kuruluşlara dağıtılacak.

Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri Kazananlar Listesi

Yılın Haber Sitesi: www.trthaber.com

Yılın Haber Programı: Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı – TRT HABER

Yılın En İyi Kadın Ses Sanatçısı: Hande Ünsal

Yılın En İyi Erkek Ses Sanatçısı: İdo Tatlıses

Yılın Erkek Oyuncusu: Timuçin Esen

Yılın Kadın Oyuncusu: Ayça Ayşin Turan

Yılın Yönetmeni: Can Ulkay

Yılın Dizisi: Hakan Muhafız

Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı (AA)

Yılın Filmi: Müslüm

Yılın Klibi: Sinan Akçıl – (Seni Böyle Sevmediler)

Alişan Günay Yıldırım – (Seni Böyle Sevmediler)

Yılın Radyosu: KRAL FM

Yılın Radyo Programı: Afrikalı Ali (KRAL FM)

Yılın Şovmeni: Hopdedik Ayhan (Radyo Turkuvaz)

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Halil Söyletmez

Yılın Magazin Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Müge Dağıstanlı

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Gülşen Yüksel

Yılın TV Kanalı: CNN TÜRK

Yılın Eğlence Programı: Güldür Güldür Show

Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır

Yılın Müzik Efsanesi: Murat Kekilli

Yılın Sporcusu: Yasemin Adar

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Spor Kulübü: Galatasaray Spor Kulübü

Yılın Spor Yöneticisi: Abdurrahim Albayrak

Yılın Muhabiri: Özge Mayetin (Kanal D)

Yılın Yazarı: Nevzat Tarhan

Yılın Yerel Yönetim Projesi: Esenler Belediyesi – Kültür Kart Alışveriş Portalı

Yılın İş İnsanı: Çekdar Kızmaz (Plus Scorpion)

1453 Özel Ödülleri

Yılın TV Yapımcısı: Acun Ilıcalı (Acun Medya)

Yılın TV Yorumcusu: Semih Öztürk & Murat Özarı (Survivor Ekstra)

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Özel Ödülü: Mustafa Ceceli

Yılın Çıkış Yapan Ses Sanatçısı: Tuğçe Kandemir

Yılın Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı: Sinan Özen

Yılın Sosyal Medya Stratejisti: Doç. Dr. Ali Murat Kırık

Yılın Söz Yazarı: Emir

Yılın TV Yönetmeni: Abdullah Çebi

Yılın Tematik Radyosu: CRI TURK FM

Yılın Akademik Dergisi: Strategic Public Management Journal (Editör: Prof. Dr. Yüksel Demirkaya)

Yılın Reklam Ajansı: CVP Production (Burak Önsoy)

İÜ 1453 Ödülleri

2017'de ilki düzenlenen ödül töreninde birçok ünlü isim yine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüsü’nde 20 bin öğrenciyle buluştu. Törene damga vuran Onur Ödülü ise Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edildi.

2018'de 1453 Ödülleri’nin ikincisi İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. İkinci ödül töreninde de sanat, spor ve medya camiasından kazanan isimler ödüllerini alarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber