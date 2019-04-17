2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmayı amaçlayan Türkiye’nin en önemli finans şehri İstanbul, hem kültür, tarih ve turizm gibi özellikleriyle hem de fuarcılık potansiyeliyle dikkat çekiyor.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezine göre, Türkiye’de en büyük ve en kaliteli fuar organizasyonları İstanbul’da düzenleniyor.

İstanbul, stratejik konumu ve marka şehir olması nedeniyle Türkiye’de büyük fuar organizasyonlarının düzenlenebileceği en uygun konumda yer alırken, fuarcılık konusunda büyük aşama kaydetti. İstanbul’da 154 fuar şirketi faaliyet gösterirken, şehirde 10 fuar alanı bulunuyor.

Bu yıl 211 fuarın organize edilmesi bekleniyor

İstanbul‘da düzenlenen fuar sayısı 2008 yılında 199 olarak kayıtlara geçti. 2009’da 154, 2010’da 168, 2011’de 204, 2012’de 186, 2013’te 206 ve 2014’te 215 fuar İstanbul’da kapılarını açtı. Bu son 11 yıldaki rekor fuar sayısı olarak kaydedildi.

Ardından fuar sayısı 2018 yılına kadar sürekli gerileyerek 2015'te 203, 2016’da 199 ve 2017’de de 197 oldu. 2018’de ise fuar sayısı 201 yükseldi. Bu yıl ise 211 fuarın İstanbul’da organize edilmesi bekleniyor.

Fuarların kategorilerine bakıldığında İstanbul’da en çok eğitim alanında, en az ise at yetiştiriciliği ve binicilik konusunda fuar düzenleniyor.

Geçen yıl 501 fuarın 201’i İstanbul’da düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ise, Türkiye'de 20 ilde kapalı alan büyüklüğü 5 bin metrekarenin üzerinde toplam 33 fuar merkezi bulunuyor.

2017 yılında Türkiye’de toplamda 475 fuar düzenlenirken, bu fuarların 197’si İstanbul’da organize edildi. Buna göre İstanbul, yüzde 41’le diğer illere kıyasla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. İstanbul'u fuar alanı büyüklüğü bakımından İzmir, Konya, Bursa ve Antalya, fuar sayısı bakımından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izliyor.

2018 yılında ise 501 fuar ana takvime girdi. Bunların 201’i İstanbul’da gerçekleştirildi.

Fuarlara daha çok katılım gösterilmesi öngörülüyor

2019 fuar takvimi istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 458 adet fuar düzenlenmesi planlanıyor. Yine bu fuarların 211’i İstanbul’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Böylece İstanbul, yüzde 46 ile Türkiye ortalamasında zirvedeki yerini korumaya devam edecek.

Ayrıca Rekabet Kurulu’nun sektör raporunda ise şu bilgiler yer aldı. Türkiye, yıllık yaklaşık 400 fuarla Avrupa'da ikinci sırada yer almasına rağmen, katılımcı sayısı, stant alanı ve gelir gibi parametrelerde kıta ortalamasının gerisinde kaldı.

İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye'nin, özellikle İstanbul’un daha fazla uluslararası hava trafiğine sahip olması ve ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin fuarlara daha fazla katılım göstermesi öngörülüyor.

"Fuarlar ticari hayat için vazgeçilmez"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak İstanbul'da ticareti, ekonomiyi geliştirecek projeler geliştirdiklerini söyledi. Bunlar arasında en önem verdiklerinden birinin de "ticari hayat için vazgeçilmez" olarak nitelendirdikleri fuarlar olduğunu belirtti.

Avdagiç, fuarcılığın gelişmesinin, ekonomiyle at başı giden bir özelliğe sahip olduğuna anlattı.

"İstanbul’un ticari hinterlandı, yani etki alanı sürekli genişliyor ve derinleşiyor. Bu derinleşmeye cevap vermesi açısından, bizim tespitlerimizce İstanbul’un mevcut fuar alanı kapasitesini ikiye katlayacak ölçekte bir projeye ihtiyaç var. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Rusya ile gelişen ve önümüzdeki dönemde daha da gelişme potansiyeli taşıyan ticaretimiz, ilave sergileme alanlarına ihtiyacımızı artırıyor."

Fuar alanları yeterli değil

Avdagiç, yeni nesil fuarcılık anlayışının, sadece ürün sergilemenin ötesinde birçok sosyal faaliyeti de fuarlar kapsamına dahil ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Fuarların yapısı ve işlevleri de yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bunlar İstanbul’u geleceğe hazırlarken, daha büyük ölçekli fuarları kurgulamayı gerektiriyor. Bu da çok daha büyük kapasiteli, yeni bir fuar alanıyla olabilir."

İstanbul’daki fuar alanlarının yeterli olmadığını vurgulayan Avdagiç, "En büyük fuar merkezimiz bile metrekare olarak dünyada 38’inci sırada. Önümüzdeki yıllarda öne çıkan sektörlerimizin gelişme potansiyeli de dikkate alındığında İstanbul’da mutlaka 400-500 bin metrekarelik nitelikli bir fuar merkezini konuşmalıyız" dedi.

Kaynak: AA