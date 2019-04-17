Ülke genelinde, martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 105 bin 46 oldu.

En çok satış İstanbul'da

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 10 bin 619 konut satışıyla Ankara, 6 bin 366 konut satışıyla İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.

44 bin 163 konut ilk defa satıldı, ikinci el konut satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış göstererek 60 bin 883 olarak gerçekleşti.

Yabancıların konut alımına ilgisi büyük

Geçen ay yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artarak 3 bin 129 oldu. Yabancılar en çok İstanbul, Antalya ve Ankara'dan konut aldı.

En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Kaynak: TRT Haber