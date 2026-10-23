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Dünya
AA 23.10.2026 16:51

Moskova'daki 4 havalimanında İHA tehdidi nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu

Rusya'nın başkenti Moskova’ya yönelik insansız hava aracı (İHA) tehdidi nedeniyle Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarında yetkililer uçakların iniş ve kalkışlarını geçici olarak durdururken, Şeremetyevo Havalimanı'ndaki yolcuları güvenli bölgelere tahliye etti.​​​​​​​

Moskova'daki 4 havalimanında İHA tehdidi nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Moskova’daki 4 havalimanında uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlama getirildiği bildirildi.

Şeremetyevo Havalimanından yapılan açıklamada da hava saldırısı alarmı verildiği belirtilerek, yolcuların en yakın güvenli alanlara ve sığınaklara yönlendirildiği kaydedildi.

Havalimanındaki terminallerin steril bölgelerine girişlerin de geçici olarak sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, yolculardan pencerelerden uzak durmaları ve havalimanı personelinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Rus hava savunma sistemlerinin kente yaklaşan İHA'ları etkisiz hale getirmeye devam ettiğini bildirdi.

Sobyanin'in açıklamalarına göre, TSİ 15.22 itibarıyla Moskova'ya doğru ilerleyen 17 İHA düşürüldü. İHA parçalarının düştüğü bölgelerde acil durum ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

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Rusya İnsansız Hava Aracı (İHA)
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