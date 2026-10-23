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Dünya
Sciencealert 23.10.2026 15:27

Kuantum bilgisayarların kendi hatalarını düzeltebilmesi için önemli bir adım atıldı

Kuantum bilgisayarların önündeki en büyük engellerden biri olan hata düzeltme sürecinde kritik bir eşik aşıldı. ABD'li araştırmacılar, devasa hesaplamalar sırasında oluşabilecek hataları gerçek zamanlı olarak tespit edip düzeltebilecek yeni bir sistem geliştirdi.

Kuantum bilgisayarların kendi hatalarını düzeltebilmesi için önemli bir adım atıldı
[Arşiv]

Nature Physics dergisinde yayınlanan yeni çalışma, kuantum sistemlerinde kaos yaratma ve ardından bu kaosu kontrol altına alma prensibine dayanan iki aşamalı bir mekanizmayı gözler önüne seriyor.

Klasik bilgisayarlardaki bitlerden farklı olarak süperpozisyon durumunda çalışan hassas qubit'ler, ısı veya hareket gibi çevresel etkenlerden kolayca etkilenebiliyor. Bu durum, hesaplamaların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için sürekli ve gerçek zamanlı hata denetimini zorunlu kılıyor.

Büyük ölçekli sistemlerde başarı sağlandı

Araştırmacılar, yeni yaklaşımlarını test etmek amacıyla 156 qubit'lik IBM Quantum Heron işlemcisini kullanarak aynı anda 100'e kadar qubit'i birbirine bağladı. Sistem, kaos yayma ve gerektiğinde qubit'leri sıfırlama olmak üzere iki alternatif görevle yapılandırıldı.

Toplamda 5 bine yakın qubit operasyonu ile kontrol ve sıfırlama döngüsü gerçekleştirilerek, sistemin kararlı bir şekilde çalışması sağlandı.

Geliştirilen bu geri bildirim döngüsü henüz tam anlamıyla ticari sistemler için hazır olmasa da, gelecekte ilaç geliştirme, hava tahviri ve yapay zeka gibi karmaşık alanlarda kullanılacak kuantum bilgisayarların kararlı bir şekilde çalışabilmesi için güçlü bir temel oluşturuyor.

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