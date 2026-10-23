ABD'de Cumhuriyetçi genç seçmenlerin İsrail'e yönelik olumsuz görüşleri artıyor

Pew Araştırma Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu yıl yaptığı güncel bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, 35 yaş altındaki Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 72'si İsrail hükümetine olumsuz bakarken, bu oran 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 32 olarak kaydedildi.

İsrail halkına yönelik olumlu görüş bildirenlerin oranı ise 35 yaş altındaki Cumhuriyetçilerde yüzde 43, 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 79 olarak kaydedildi.

Genç Cumhuriyetçilerin İsrail halkına yönelik olumlu görüşlerinde son yıllarda belirgin düşüş yaşandığına işaret edilen anket kapsamında, 2019'da bu oranın 35 yaş altındakilerde yüzde 71, 50 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 82 olduğu hatırlatıldı.