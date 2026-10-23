Deneysel mRNA aşısı cilt kanserinin nüksetme riskini yüzde 42 oranında azaltıyor

Merck ve Moderna ortaklığıyla geliştirilen intismeran autogene adı verilen deneysel aşı, standart tedavi ilacı olan Keytruda ile birlikte uygulandı. Elde edilen veriler, bu ikili tedaviyi alan hastaların kanserin nüksetme veya ölüm riskinin tek başına Keytruda alanlara kıyasla yüzde 42 oranında daha az olduğunu ortaya koydu.

COVID-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisinin temel alındığı bu yöntemde, aşı her hastanın tümörünün genetik imzasına göre özel olarak tasarlanıyor. Cerrahi operasyonla alınan tümör hücreleri incelenerek bağışıklık sistemini en çok harekete geçirecek belirteçler tespit ediliyor ve vücudun yalnızca o kanser hücreleriyle savaşması sağlanıyor.

Genişletilmiş denemeler ve onay süreci

Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği toplantısında açıklanan sonuçların ardından geliştirici şirketler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi onay başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Uzmanlar bu yeni yaklaşımın akciğer ve pankreas gibi farklı kanser türleri üzerinde de test edildiğini belirtiyor.

Her ne kadar geliştirilen tedavi onkoloji uzmanları tarafından tarihi bir başarı olarak değerlendirilse de, Wall Street yatırımcıları sonuçların önceki daha küçük çaplı denemelere göre bir miktar düşük kalması nedeniyle hisselerde geçici bir dalgalanma yaşadı. Ancak analistler, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin önümüzdeki yıl bu tedaviye onay vermesini bekliyor.