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Dünya
AA 23.10.2026 11:49

Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırına 960 bin mayın döşediği iddia edildi

Kuzey Kore’nin, 2024'ten bu yana Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği ileri sürüldü.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırına 960 bin mayın döşediği iddia edildi

Yonhap ajansının Güney Koreli milletvekillerine dayandırdığı haberinde, Güney Kore ordusunun konuya ilişkin Ulusal Meclise bilgi verdiği bildirildi.

Kuzey Kore’nin 2024'ten bu yana sınır tahkimatlarını artırdığı belirtilen haberde, Pyongyang’ın Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği iddia edildi.

Haberde, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore askerlerinin Askeri Sınır Hattı (MDL) boyunca dikenli tel ve mayın döşeme ile tanksavar konuşlandırma faaliyetlerinde artış olduğunu tespit ettiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, bazı askeri uzmanlara göre Güney Kore tarafından döşenenler de dahil olmak üzere, iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca 2 milyondan fazla kara mayınının bulunduğu tahminine yer verildi.

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