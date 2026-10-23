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Dünya
AA 23.10.2026 10:55

BAE'de petrol sızıntısı nedeniyle Ümmü'l Kayveyn emirliğindeki sahiller kapatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinden sızan yakıt nedeniyle Ümmü'l Kayveyn emirliğinde plaj ve sahillerin kapatıldığı duyuruldu.

BAE'de petrol sızıntısı nedeniyle Ümmü'l Kayveyn emirliğindeki sahiller kapatıldı
[Arşiv]

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümmü'l Kayveyn'de petrol tankerinden kaynaklanan sızıntı sonucu deniz kirliliği tespit edildiği ve yakıtın kıyı şeridine kadar ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, sızıntı nedeniyle Şarika ve Acman emirliklerinde hissedilen kokunun halk sağlığı açısından risk oluşturmadığı ifade edilirken, kirliliğin vurduğu Ümmü'l Kayveyn'de plajların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Temizlik çalışmaları başlatıldı

Uzman ekiplerin durumu kontrol altına almak için harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla temizlik çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kıyı bölgelerinin çalışmalar tamamlanana kadar kapalı kalacağı aktarılarak, balıkçılara ve denizcilere yetkililerin talimatlarına uyma ve kirlilikten etkilenen alanlarda avlanmama çağrısı yapıldı.

Son olarak açıklamada, halktan süreci resmi kanallardan takip etmeleri ve asılsız iddialara itibar etmemeleri istenirken kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi. 

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