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Dünya
AA 23.10.2026 07:14

ABD Başkanı Trump, petrol kapasitesini artırmak için Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmek ve yurt içi petrol üretim, rafinasyon ve lojistik kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu.

ABD Başkanı Trump, petrol kapasitesini artırmak için Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı

Beyaz Saray'ın yayımladığı karar metnine göre, Trump, 20 Ocak 2025'te ilan ettiği "Ulusal Enerji Acil Durumu" kararnamesi kapsamında yeni bir adım attı.

Buna göre dayanıklı yurt içi petrol üretimi, rafinasyon ve lojistik kapasitesinin sağlanmasının ülkenin savunma hazırlığının merkezinde yer aldığını vurgulayan Trump, acil federal eylem olmaması durumunda ABD'nin savunma yeteneklerinin dış tehditlere karşı savunmasız kalacağını ifade etti.

Trump, 1950 tarihli Savunma Üretim Yasası'nın 303. maddesine dayandırdığı kararda, yurt içi petrol arama ve üretim faaliyetleri ile rafinasyon ve lojistik kapasitesini, "ulusal savunma için elzem endüstriyel kaynaklar" olarak tanımladı.

Kısıtlı finansman, uzun izin süreçleri ve tedarik zinciri sınırlamaları nedeniyle, başkanlık eylemi olmaksızın kapasitenin zamanında sağlanamayacağını belirten Trump, söz konusu kanun maddesi uyarınca satın alımların, satın alma taahhütlerinin, üretim yeteneklerinin geliştirilmesi için mali destekler verilmesinin veya diğer eylemlerin bu ihtiyacı karşılamak için en uygun alternatif yöntemler olduğunu aktardı.

Trump, bu nedenle söz konusu kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil durum gerekçesiyle, ilgili maddedeki gerekliliklerden muafiyet sağlandığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığını söz konusu kararı uygulamakla yetkilendirdi.

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