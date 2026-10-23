Az Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2026 07:09

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan’da dün 11 İHA ve bir balistik füze önlendi

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün, Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde 11 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi engelleyerek düşürdüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan’da dün 11 İHA ve bir balistik füze önlendi
[Fotograf: AA]

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad, Medine, Necran ile ülkenin doğu ve güney bölgelerine yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, Husilerin Suudi Arabistan’ın güney bölgesine doğru fırlattığı iki İHA’nın önlenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, daha önce de Husilerin Necran’a doğru fırlattığı bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Riyad ve Medine bölgelerinde dört, Riyad’da ise ayrıca bir İHA’nın önlenerek imha edildiğini ifade eden Maliki, dün sabaha karşı da ülkenin doğu bölgesinde dört İHA’nın imha edildiğini açıkladı.

Maliki, İHA'ların kaynağına ve olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

ETİKETLER
Suudi Arabistan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yemen
Sıradaki Haber
Avrupa'da bu yaz aşırı sıcakların 50 binden fazla can kaybına yol açtığı tahmin ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
ABD Başkanı Trump, petrol kapasitesini artırmak için Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı
07:13
İşgalci İsrail, Batı Şeria’da zeytin hasadına yardım eden 11 yabancı aktivisti alıkoydu
07:08
Avrupa'da bu yaz aşırı sıcakların 50 binden fazla can kaybına yol açtığı tahmin ediliyor
06:43
Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 34 şüpheli tutuklandı
05:02
29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
04:59
Panama'daki depremde yaralanan 2 kişi öldü
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ