Çin Hanedanlığı'nın devasa heykel ordusunda çarpıcı parmak izi keşfi

Çin'de yaklaşık 2 bin 200 yıl önce yapılan Terakota Ordusu heykelleri üzerindeki parmak izleri, üretimde kadınların ve çocukların da yer aldığına işaret etti.

MÖ 3. yüzyılda, ilk Çin imparatoru Çin Şi Huang'ın Şian yakınlarındaki mezarını korumak amacıyla yapılan binlerce gerçek boyutlu terakota heykeli, askerleri, atları ve savaş arabalarını tasvir ediyor.

Heykellerin üretiminde yalnızca yetişkin erkeklerin çalıştığı düşünülüyordu. Ancak Şian'daki Mozole Alanı Müzesi'nden Xiaoxi Li liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı yeni çalışma, bu varsayımı sorguluyor.

79 parmak izi incelendi

Araştırmacılar, Terakota Ordusu'nun 1. Çukuru'ndaki T23 Birimi'nde bulunan 36 heykel üzerindeki 79 parmak izini analiz etti. İzler, heykellerin kolları, zırhları ve başları gibi farklı bölümlerinde tespit edildi.

Journal of Cultural Heritage dergisinde yayımlanan çalışmada, parmak izlerindeki kabartılı çizgiler arasındaki mesafeler ölçüldü. Bu ölçümler, parmak izlerinin sahiplerinin yaşlarına ilişkin tahminlerde bulunulmasını sağladı.

Parmak izlerinin yüzde 32,7'si kadınlara ait olabilir

Araştırmanın model sonuçlarına göre, incelenen parmak izlerinin yüzde 45'i yetişkin erkeklere, yüzde 32,7'si yetişkin kadınlara, yüzde 22,3'ü ise 15 yaşından küçük çocuklara ait olabilir.

Araştırmacılar, bulguların Terakota Ordusu'nun üretiminde farklı yaş gruplarından ve cinsiyetlerden kişilerin yer aldığına ilişkin biyolojik kanıt sunduğunu belirtti.

Bulgular tüm orduyu temsil etmeyebilir

Araştırma ekibi, sonuçların Terakota Ordusu'nun tamamındaki iş gücünü yansıtmayabileceği uyarısında bulundu. İncelenen T23 Birimi, 1. Çukur'un yalnızca sınırlı bir bölümünü kapsıyor.

Bilim insanları, farklı kazı alanlarında yapılacak yeni incelemelerin, heykellerin üretiminde görev alan kişilerin profiline ve dönemin iş gücü organizasyonuna ilişkin daha kapsamlı bilgiler sağlayabileceğini ifade etti.