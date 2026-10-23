Duman 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 23.10.2026 07:35

Çin Hanedanlığı'nın devasa heykel ordusunda çarpıcı parmak izi keşfi

Çin'deki Terakota Ordusu heykelleri üzerinde yapılan parmak izi analizi, üretimde yalnızca yetişkin erkeklerin değil, kadınların ve 15 yaş altı çocukların da çalışmış olabileceğini ortaya koydu.

Çin Hanedanlığı'nın devasa heykel ordusunda çarpıcı parmak izi keşfi

Çin'de yaklaşık 2 bin 200 yıl önce yapılan Terakota Ordusu heykelleri üzerindeki parmak izleri, üretimde kadınların ve çocukların da yer aldığına işaret etti.

MÖ 3. yüzyılda, ilk Çin imparatoru Çin Şi Huang'ın Şian yakınlarındaki mezarını korumak amacıyla yapılan binlerce gerçek boyutlu terakota heykeli, askerleri, atları ve savaş arabalarını tasvir ediyor.

Heykellerin üretiminde yalnızca yetişkin erkeklerin çalıştığı düşünülüyordu. Ancak Şian'daki Mozole Alanı Müzesi'nden Xiaoxi Li liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı yeni çalışma, bu varsayımı sorguluyor.

79 parmak izi incelendi

Araştırmacılar, Terakota Ordusu'nun 1. Çukuru'ndaki T23 Birimi'nde bulunan 36 heykel üzerindeki 79 parmak izini analiz etti. İzler, heykellerin kolları, zırhları ve başları gibi farklı bölümlerinde tespit edildi.

Journal of Cultural Heritage dergisinde yayımlanan çalışmada, parmak izlerindeki kabartılı çizgiler arasındaki mesafeler ölçüldü. Bu ölçümler, parmak izlerinin sahiplerinin yaşlarına ilişkin tahminlerde bulunulmasını sağladı.

Parmak izlerinin yüzde 32,7'si kadınlara ait olabilir

Araştırmanın model sonuçlarına göre, incelenen parmak izlerinin yüzde 45'i yetişkin erkeklere, yüzde 32,7'si yetişkin kadınlara, yüzde 22,3'ü ise 15 yaşından küçük çocuklara ait olabilir.

Araştırmacılar, bulguların Terakota Ordusu'nun üretiminde farklı yaş gruplarından ve cinsiyetlerden kişilerin yer aldığına ilişkin biyolojik kanıt sunduğunu belirtti.

Bulgular tüm orduyu temsil etmeyebilir

Araştırma ekibi, sonuçların Terakota Ordusu'nun tamamındaki iş gücünü yansıtmayabileceği uyarısında bulundu. İncelenen T23 Birimi, 1. Çukur'un yalnızca sınırlı bir bölümünü kapsıyor.

Bilim insanları, farklı kazı alanlarında yapılacak yeni incelemelerin, heykellerin üretiminde görev alan kişilerin profiline ve dönemin iş gücü organizasyonuna ilişkin daha kapsamlı bilgiler sağlayabileceğini ifade etti.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, petrol kapasitesini artırmak için Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Orman Genel Müdürlüğü 12 müfettiş yardımcısı istihdam edecek
08:37
Mal varlığını aklama soruşturmasında Ankara merkezli operasyon düzenlendi
07:15
ABD Başkanı Trump, petrol kapasitesini artırmak için Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı
07:13
İşgalci İsrail, Batı Şeria’da zeytin hasadına yardım eden 11 yabancı aktivisti alıkoydu
07:10
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan’da dün 11 İHA ve bir balistik füze önlendi
07:08
Avrupa'da bu yaz aşırı sıcakların 50 binden fazla can kaybına yol açtığı tahmin ediliyor
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ