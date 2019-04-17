Libya'nın başkenti Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, roket saldırısına hedef olan bölgeyi ziyaret etti.

Serrac'dan Hafter'e "savaş suçlusu" nitelemesi

Burada yaptığı açıklamada ilk kez General Halife Hafter'i "savaş suçlusu" olarak nitelendiren Serrac, Hafter güçlerinin ihlalleri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir dosya sunacaklarını ifade etti.

Libya'daki "Ahrar" televizyonunun haberine göre, UMH Sözcüsü Muhanned Yunus, Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçladı. Yunus, "Hafter'in sivilleri bombalamaya başvurması, savaş cephelerindeki hezimetinin kanıtıdır" dedi.

Öte yandan Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA