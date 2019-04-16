Birleşmiş Milletlerden (BM) bir yetkili, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler arasındaki çatışmalarda, füzelerin Eğitim Bakanlığına ait bir binaya isabet ettiğini söyledi.

BM yetkilisi, füzelerin isabet etmesi ile 3 milyondan fazla kitabın yok olduğunu aktardı.

UMH yetkilileri de başkent Trablus’ta yer alan Eğitim Bakanlığına ait depoların 2 füze ile vurulduğunu ve 3,1 milyon ders kitabının yok olduğunu ifade etti.

BM: İhlaller kaydediliyor

Öte yandan Hafter’e bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırılarının, sivil yerleşimleri ve başkent Trablus'un altyapısını hedef aldığı belirtiliyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının uluslararası kanunların ihlali anlamına geldiğini vurguluyor.

UMH yetkilileri de bir okulun Hafter’e bağlı güçler tarafından pazar günü düzenlenen hava saldırısında vurulduğunu aktardı.

BM Libya Misyonu ise, “Okulların, hastanelerin, ambulansların ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının yasak olduğunu” belirterek, bu ihlallerin kaydedilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulacağını ifade etti.

Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermişti

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Reuters