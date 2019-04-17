Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının ardından yayınlanan öncesi ve sonrası fotoğrafları, 12. yüzyıldan kalma yapıda yaşanan yıkımı ortaya çıkardı.

Yangının ardından, katedraldeki haç sağlam kaldı, ancak etrafındaki yerler yandı.

Sunağın üzerinde bulunan sivri minare kısım, yangın nedeniyle çökmesine rağmen, sunak ve heykeller yıkımdan kurtuldu.

Fotoğrafların devamını görmek için tıklayınız

Katedralin 850 yıllık ikiz kuleleri de şiddetli alevlerden kurtuldu.

Katedral sözcüsü, çatıyı destekleyen ahşap yapının, yangın nedeniyle çöktüğünü söyledi. Ancak, katedraldeki betonarme yapı, ahşap kirişleri desteklemeye devam ediyor.

Yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü

Meryem Ana'ya ithafen 12'nci yüzyılda inşa edilen ve 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Victor Hugo Notre Dame'in Kamburu eserini bu katedralden esinlenerek yazdı. Katedralin yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü.

Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak görülüyor.

İnsanlığın ortak mirası olarak görülen katedral, Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Sky News, AFP