Cezayir'de siyasi muhalif güçler, kendi aralarında yaptıkları 8’inci toplantının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, siyasi otoritenin “"sahte seçimler yoluyla ve yürürlükte olan yasal ve düzenleyici mekanizmaları da kullanarak kendini klonlamaya çalıştığı" ifade edildi.

Siyasi muhalefetin açıklamasında, ülkedeki siyasi otoritenin “barışçıl gösterileri zayıflatmaya ve uluslararası alanda imajını zedelemeye teşebbüs ettiği” belirtilerek, seçimlere aday olarak, imza atarak veya denetleyerek katılmayı reddettikleri vurgulandı.

Cezayir’de daha önce de eski Başbakan Ali bin Felis, “halk tarafından reddedilen” seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan hakimler, seçimleri denetlemeyi reddettiklerini duyurmuş, birçok belediye başkanı da yayımladıkları bildiride, seçimlerin organizasyonunu yapmayı reddettiklerini ilan etmişti.

Cezayir parlamentosunun iki kanadı, "Millet Konseyi" ve "Ulusal Halk Meclisi" tarafından geçici cumhurbaşkanı seçilen Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz’da yapılacağını açıklamıştı.

Ülkede protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade, cumhurbaşkanının kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokaklarında, Buteflika'nın istifasından sonra "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönünde ortaya atılan ortak talep, geniş katılımlı kitlesel gösterilerde dile getirilmeye devam ediyor.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda, gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Kaynak: AFP, AA, Al Arabi Al Jadeed