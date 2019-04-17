Şili yerel medyası, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer, evde olay esnasında kimsenin bulunmadığını aktardı.
Kaynak: DHA
Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, bir evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Şili yerel medyası, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer, evde olay esnasında kimsenin bulunmadığını aktardı.
Kaynak: DHA