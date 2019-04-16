Cezayir basınında yer alan haberlere göre, yargının zirvesindeki Tayyib Bilayz, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e istifasını sundu.

Bilayz, 10 Şubat'ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir'de yargı erkinin zirvesindeki Anayasa Konseyinin başkanlığına atanmıştı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonrası 2 Nisan'da istifa etmişti.

Ülkedeki krize çözüm aranıyor

Cezayir sokaklarında, "Buteflika rejiminin kalıntısı" olarak kabul edilen ve aralarında Bilayz'ın da olduğu devletin zirvesindeki bazı isimlerin gitmesi yönünde güçlü bir talep var.

Cezayirliler düzenledikleri gösterilerde geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Ülkede krizin çözümü için kamuoyunda tartışılan anayasal seçeneklerden biri de Anayasa Konseyi Başkanı'nın istifa etmesi ve yerine bir uzlaşı figürünün atanması olmuştu.

Cezayirli Anayasa Uzmanı Lezhari Buzid, "Sorunun çözümü için Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz'ın istifa etmesi ve bu göreve herkesin üzerinde uzlaştığı bir ismin getirilmesi gerekiyor. Bu sayede geçici cumhurbaşkanı istifa ettiğinde, bu göreve Bilayz değil herkesin üzerinde uzlaştığı yeni Anayasa Konseyi Başkanı gelecek" diye konuşmuştu.

Buzid, bu çözümle sokağın geçiş dönemi liderlerinin gitmesi yönündeki talebinin ve ordunun vurguladığı anayasal çerçevenin de karşılanacağı değerlendirmesini yapmıştı.

Yargı erkinin zirvesi Anayasa Konseyi

Anayasa Konseyi, yeni cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvuruları, aday listesinin açıklanması, cumhurbaşkanının görevden alınması ve seçim sonucunun açıklanması gibi kritik görevler üstleniyor.

Cezayir anayasasına göre geçici cumhurbaşkanının istifa etmesi halinde, Anayasa Konseyi Başkanı bu görevi üstleniyor.

Kaynak: AA