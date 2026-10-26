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Ekonomi
AA 26.10.2026 09:43

Gram altın haftaya yükselişle başladı: İşte fiyatlar...

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 415 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 242 liradan satılıyor.

Gram altın haftaya yükselişle başladı: İşte fiyatlar...

Cuma günü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 386 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 6 bin 415 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 242 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,3 artışla 4 bin 7 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da giderek tırmanan jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin soru işaretleri ve büyük şirketlerin bilançolarından alınan sinyaller piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanma olasılığı, piyasalarda risk iştahını törpülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladığı işi bitirmek zorunda kalabileceğini ifade ederek, "İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var" dedi.

Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk görüşmeleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gittiğine dair haberlerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 azalışla 114,5 dolara geriledi.

Teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelik endişelerden dolayı yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,97'de seyrediyor. Dolar endeksi ise ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,2 azalışla 101,7 seviyesine indi.

Öte yandan gözler bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

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