Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri birer birer yakalanıyor. Firari FETÖ'cü Bayram Bozkurt'un, geçen ay Makedonya’dan Sırbistan’a sahte pasaportla geçerken yakalandığı ortaya çıktı. Bozkurt, 8 Mart günü Makedonya’nın Tabanovce Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı.

Bayram Bozkurt, Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklandığı Ergenekon davasında, "Efe" adıyla gizli tanık olarak ifade vermişti.

15 Temmuz sonrası kayıplara karışan Bozkurt, Makedonya-Sırbistan sınırında yakayı ele verdi. Firari FETÖ'cü, adını Hakan Aslan diye bildirdi üzerinde ise Levent Öz adına düzenlenmiş sahte diplomatik pasaport bulundu.

Makedonya makamlarınca gözaltına alınan Bozkurt, Üsküp Yabancılar Kabul Merkezi’ne götürüldü.

Makedonya yargısı sınır dışı edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Bozkurt, Makedonya'ya sığınma başvurusu yaptı. Türkiye ise Bozkurt'un iadesi için girişimlerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber