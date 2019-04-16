DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emriyle patlak veren olaylara değindi.

Sözcü Jasareviç, Trablus'taki çatışmalarda bugüne kadar 14'ü sivil 174 kişinin hayatını kaybettiğini, 36'sı sivil 756 kişinin yaralandığını aktardı.

DSÖ Libya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hastanelere ilave cerrahi personel görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

"3 bin mülteci ve göçmen kapana kısılmış durumda"

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, Trablus çevresindeki çatışmalar dün itibarıyla 18 bin sivili yerinden etti. Bunların 6 binine insani yardım yapıldı. Bölgedeki gözaltı merkezlerinde tutulan yaklaşık 3 bin mülteci ve düzensiz göçmen de çatışmalar nedeniyle kapana kısılmış durumda.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA