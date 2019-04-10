Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından Cezayir parlamentosunun iki kanadının dün düzenlediği ortak oturumdan sonra, Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Abdulkadir bin Salih ilk ulusa sesleniş konuşmasında, "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım" dedi.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, "Seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için milli bir komisyon kurulacak. Bu komisyon seçimlerin şeffaf gerçekleşmesi konusundaki kararlarında bağımsız olacak" ifadelerini kullandı.

Anayasa'ya göre, 90 gün içinde yapılacak seçimlerde kendisinin aday olamayacağını vurgulayan Bin Salih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçici cumhurbaşkanlığı görevimde, şeffaf, demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanına görevimi devretmeyi ve yeni Cezayir'in inşa edilmesini sağlamayı umuyorum."

Cezayir'de geçen hafta Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında dün sabah gerçekleştirilen ortak oturumla Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı olmuştu.

Cezayir sokağı, geçiş dönemi liderlerine karşı

Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu ise "Buteflika rejiminin temel taşları" olarak gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından 2 gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Öte yandan Cezayir'de eğitim, sağlık, havacılık, posta, özel ve kamu alanında faaliyet gösteren 13 ayrı sendika da bugün Buteflika'nın istifasından 2 gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetini protesto etmek amacıyla genel grev ve yürüyüş yapacak.

Kaynak: AA