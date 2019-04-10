Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, yaptığı açıklamada, Türkyie’de üretilen helikopter parçalarını kullanarak Rus helikopteri üretebileceklerini ifade etti.

Boginsky, Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde gördüklerini belirtti.

Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu bildiklerini dile getiren Boginskiy, “Buna, sivil alana da yayılabilecek bir potansiyel olarak bakıyoruz.” dedi.

Boginskiy, “Türk parçalarıyla üretilmiş Rus helikopterlerini, Türkiye'nin ciddi ekonomik ve ticari bağları olan çevre ülkelerin pazarlarına ihraç edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA