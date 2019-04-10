Geçtiğimiz hafta İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'ın Riyad kenti yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde inşa edilen nükleer reaktör santralinin görüntülerini yayınladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, nükleer tesisin amacının 'uluslararası anlaşmalara uygun olarak, kesinlikle barışçıl araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olduğunu' söyledi.

France 24'te yer alan habere göre, Viyana merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Suudi makamlarından nükleer teknolojinin barışçıl uygulamalar için kullanıldığını doğrulayan ek güvenlik önlemlerini kabul etmelerini istedi.

Selman'ın İran'a nükleer tehdidi

Riyad eteklerinde inşaat halinde bulunan ve tamamlanmasına aylar kaldığı açıklanan bu nükleer reaktörün, İran’a karşı bölgesel hegemonya mücadelesini artırma korkusu yaşanıyor.

Zira Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz yıl ABD merkezli CBS kanalına konuşmuş, İran'ın nükleer silah geliştirmesi halinde, Suudi Arabistan'ın da kısa süre içerisinde aynısını yapacağını söylemişti.

Suudi Arabistan'ın ortak arayışı

ABD merkezli Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'ne (ISIS) göre, nükleer teknolojilerini ve teknik bilgilerini paylaşmaya istekli ortaklar aramak için on yıldan fazla zaman harcayan Suudi Arabistan, ilk iki nükleer güç reaktörünü 2020'de kurmaya başlamayı umuyor .

ABD, Rusya, Güney Kore ve Çin'den firmalar, Riyad tarafından listeye alındı ​​ve milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalamayı umuyorlar.

Trump'tan nükleer desteğe onay

Daily Beast, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD şirketlerinin Suudi Arabistan’da nükleer çalışma yapması için altı ruhsatı sessizce onayladığını açıkladı.

Washington'un kararını eleştirenler, Suudilerin, ABD teknolojisinin yardımıyla bir nükleer silah geliştirmesine yol açabileceğinden korkuyor.

Kaynak: France 24, Guardian