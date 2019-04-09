Cezayir parlamentosunun iki kanadı, "Millet Konseyi" ve "Ulusal Halk Meclisi", Cezayir'de 20 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Abdulaziz Buteflika'nın geçen hafta sunduğu istifasını görüşmek için toplandı.

Toplantıda Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Geçici cumhurbaşkanının seçilmesi

Cezayir Anayasası'nın 102'inci maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi'ne iletiyor. Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor.

Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor.

Halk "Buteflika rejiminin temsilcileri"ni kabul etmiyor

Ülkedeki birçok kesim ise Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek Millet Konseyi Başkanı Abdülkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi liderliğindeki geçici hükümet gibi devletin zirvesindeki "Buteflika rejiminin temsilcileri"ni kabul etmediğini ısrarla açıklıyor.

Devletin zirvesinde Buteflika rejiminin kalıntılarının bulunduğu bir geçiş döneminin ve bu isimlerin yönetiminde yapılacak seçimin yeterince şeffaf olmayacağı ve istenen demokratik değişimi getirmeyeceği sıkça ifade ediliyor.

Cezayir'de haftalardır giderek artan protestolar karşısında üst üste yaptığı uyarılarla Buteflika'yı istifaya götüren ordunun, geçiş dönemine ilişkin alacağı tutum vereceği mesajlar bu nedenle merak ediliyor.

Kaynak: AA