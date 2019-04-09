Geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve ABD'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeyle Ege Denizi'nde çok sayıda tatbikat yapan Yunanistan, artan Yunus ölümlerine Türkiye'nin yaptığı tatbikatların neden olduğu mesajını veren açıklamalar yaptı.

Türkiye'ye üstü kapalı suçlama

Yunanistan Deniz Koruma Enstitüsü “Archipelagos” Başkanı Anastasia Miliou, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Türk tatbikatlarının yunusları öldürdüğünü söyleyemeyiz, ancak ölü sayısında olağandışı bir artış olduğu gerçeği söz konusu. NATO'nun tatbikat kurallarına ABD Donanması ve Yunan donanması tarafından saygı duyuluyor. Türkiye'nin kuralları uygulayıp uygulamadığı açık değil." dedi.

Yunan basınında tatbikat paniği

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı "Mavi Vatan 2019" Yunan basınında geniş yer almıştı.

Hatta bazı gazeteler, tatbikatı "Algı amaçlı Türk güç gösterisi" başlığıyla vermiş, Yunan silahlı kuvvetlerinin tatbikat sırasında olası bir "Türk tahrikine" cevap vermek üzere hazırlık içerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

"Türkiye bütün donanmasını Akdeniz ve Karadeniz'e çıkarıyor" manşetini kullanan Eleftheros Typos gazetesi, tatbikatta ilk defa Türk yapımı silah sistemlerinin kullanılacağını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber, AP