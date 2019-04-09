ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yeni bir adım geldi.

Milli Nükleer Teknoloji Günü nedeniyle başkent Tahran'da düzenlenen fuara katılan Ruhani, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile 114 nükleer sanayi ürününü tanıttı.

Buradan İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Natanz'daki nükleer tesise video konferans yöntemiyle bağlanan Ruhani, 20 adet geliştirilmiş nükleer IR6 santrifüjün kuruluma geçirilmesi talimatını verdi.

Ruhani, IR6 santrifüjün yanı sıra plazma teknolojisi, zenginleştirme atıkları ve MV6 elektron hızlandırıcı cihazıyla ilgili nükleer projelerin de açılışını gerçekleştirdi.

IR6 santrifüj projesinin kısa sürede tamamlanacağı ve test aşamasına geçeceği belirtildi.

"Bize baskı kurmaya devam ederseniz IR8 gelişmiş santrifüjleri üreteceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurmasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin bu kararını "hata" olarak nitelendirerek, Washington'ın bu adımına karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütü, ABD hükümetini ise terör destekçisi olarak tanıyarak misilleme yapmıştı.

Ruhani ayrıca, Amerikan yönetimine seslenerek, "Size söylüyorum, bize baskı kurmaya devam ederseniz IR8 gelişmiş santrifüjleri üreteceğiz." demişti.

Kaynak: Reuters, AA