İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Milli Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilmesini "hata" olarak niteleyen Ruhani, "Kibirli dünya güçleri ve ABD, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terörist olarak nitelemek suretiyle İran'a karşı yenilgisini ve kinini telafi etmeye çalışıyor. Bu hata Devrim Muhafızlarını daha da güçlendirecek. ABD bölgede teröristleri bir araç olarak kullanırken ve DEAŞ liderlerine sığınma imkanı sağlarken Muhafızlar, Irak ve Suriye'de onlara karşı savaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Küresel terörizmin başını siz çekiyorsunuz"

İran'a ait yolcu uçağının 1988'de ABD güçleri tarafından düşürülmesine işaret eden Ruhani, şunları söyledi:

"Küresel terörizmin başını siz çekiyorsunuz. Fars (Basra) Körfezi üzerinde İran yolcu uçağını 1988'de hangi güçler düşürdü? İran halkı ve yetkililerini kana bulamak için terör gruplarını destekleyen ve onlara patlayıcı maddeler sağlayanlar İran'ı sulta dönemine geri döndürmek istiyor."

ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmadaki diğer imzacı ülkelerin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde anlaşmadan çekilebileceklerini belirten Ruhani, "Sabrediyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Sabrımız zaaftan değil, tedbir ve bölgenin geleceği içindir. İran bu konuda başka bir adım atabilir. Bizi zorlarsanız yüksek teknolojili IR8 santrifüjlerinin seri üretimine başlarız." dedi.

Kaynak: AA