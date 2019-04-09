Fransa’nın Kudüs Konsolosluğu eski çalışanı 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Roman Frank, Bi'r es-Seba ilçe mahkemesinde görülen davada 7 yıl hapis ve 8 bin doların üzerinde para cezasına çarptırıldı.

Mahkemede Roman Frank’a, diplomatlara sağlanan imkanları kullanarak, Gazze’den işgal altındaki Batı Şeria’ya diplomatik araçla silah transfer etme suçlaması yöneltildi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak) ise yaptığı açıklamada, Fransız konsolosluk çalışanının ekonomik motivasyonla, kendi rızasıyla ve üstlerinin bilgisi olmadan hareket ettiği belirtildi.

Şin Bet açıklamasına göre Fransız konsolosluk çalışanının soruşturması, Fransız yetkililerin gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Fransız Roman Frank, geçtiğimiz sene şubat ayında kendisine yardım ettiğinden şüphelenilen 5 Filistinli ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Kaynak: France 24