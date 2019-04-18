Sky News'un haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'ndeki yangının ardından, katedralin yöneticilerinden Piskopos Patrick Chauvet konuyla ilgili açıklama yaptı.

Chauvet, anıtın 5-6 yıla yakın bir süre kapalı kalmasının beklendiğini söyledi.

Yangın nedeniyle katedralin bir bölümünün çok zayıfladığını belirten Chauvet, bunun hangi kısmı olduğu konusunda ise açıklama yapmadı.

Chauvet ayrıca, kilisenin 67 çalışanının gelecekte ne yapacağının net olmadığını ifade etti.

Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, önceki gün tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon euro'luk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" aktarmıştı.

Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü

Meryem Ana'ya ithafen 12'nci yüzyılda inşa edilen ve 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu eserini bu katedralden esinlenerek yazdı. Katedralin yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü.

Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak görülüyor.

İnsanlığın ortak mirası görülen katedral, Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Sky News