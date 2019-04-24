Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in bugün Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Merkel'in seçimlerdeki başarısından dolayı Zelenskiy'yi kutladığını aktaran Demmer, Ukrayna'daki demokratik seçimlerin sonucunun Zelenskiy'ye "güçlü bir görev" verdiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin görüşmede, Almanya'nın ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini paylaşan Demmer, Zelenskiy'nin ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümüne dair Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'nın dahil olduğu Normandiya Formatı kapsamında ilerleme sağlanmasına "çok ilgi gösterdiğini" ifade etti.

Merkel'in de Alman hükümetinin, "reform yolunda, egemenlik ve toprak bütünlüğü" konularında gelecekte de etkin şekilde Ukrayna'nın yanında duracağını vurguladığını aktaran Demmer, "Şansölye, Vladimir Zelenskiy'yi Almanya'ya davet etti" ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy'nin, Ukrayna'da hafta sonunda yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 73,22'sini aldığı açıklanmıştı. Rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise oyların yüzde 24,45'ini almıştı.

Kaynak: AA