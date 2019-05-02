Facebook, "Gizli aşk" (Secret Crush) adı verilen yeni bir tanışma özelliğini açıkladı.

Şirket, insanların hoşlandığı kişiyle hislerini paylaşmasını sağlayacak "Gizli Aşk" adlı yeni bir özelliği piyasaya sürüyor.

Bu özelliğe göre eğer hoşlandığınız kişi de sizden hoşlanıyorsa, bir eşleşme gerçekleşecek ve ikiniz de bildirim alacaksınız.

"Gizli Aşk" özelliğini etkinleştiren kullanıcılar, hoşlandığını ifade etmek istediği en fazla 9 kişiyi seçebilecek. Seçilen kişi Facebook Dating özelliğini kullanıyorsa, ondan hoşlandığınızı belirten bir bildirim alacak. Eğer bu kişi de sizi kendi listesine eklerse, bir eşleşme gerçekleşecek ve birbirinizle konuşabileceksiniz.

Facebook Dating'in bir parçası olarak geliştirildi

Geçen yıl piyasaya sürülen Facebook Dating'in bir parçası olarak geliştirilen "Gizli Aşk" uygulaması, henüz dünya çapında kullanıma sunulmamış olan Facebook Dating kullanıcıları ile sınırlı olacak.

Facebook ayrıca, Kolombiya, Tayland, Kanada, Arjantin ve Meksika'da kullanımına izin verilen Facebook Dating uygulamasının, Filipinler, Vietnam, Singapur, Malezya, Laos, Brezilya, Peru, Şili, Bolivya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Guyana ve Surinam'da da kullanılabileceğini açıkladı.

Facebook Dating, kullanıcıların, aynı etkinliklere katılan, aynı gruplara üye kişilerle veya arkadaşlarının arkadaşlarıyla eşleşmelerine olanak tanıyor.

Kaynak: ABD News, Independent