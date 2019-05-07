Myanmar'da, Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının muhabirlerinden Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 500'den fazla günü cezaevinde geçirmelerinin ardından, devlet başkanlığı tarafından çıkarılan bir af kapsamında serbest kaldı.

Devlet Başkanı Win Myint'in ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkardığı af kapsamında aralarında Wa ve Kyaw'ın da olduğu 6 bin 520 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

Wa Lone'nin eşi Pan Ei Mon telefonla yaptığı açıklamada gazetecilerin serbest bırakıldığını doğruladı ve "Şu an onların yanındayız. Serbest bırakıldılar." dedi.

Muhabirler, 13 Aralık 2017'de ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, yaklaşık bir yıl tutuklu kalmalarının ardından Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu, söz konusu yasayı ihlal etmekten suçlu bularak, geçen yıl eylül ayında 7'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.

Kaynak: AA